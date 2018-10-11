Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden enflasyonla mücadeleye destek

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi ’Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek vererek rektörlüğe bağlı birimlerde ve kampüs içerisinde bazı özel işletmelerde yüzde 10 indirime gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ’Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı başlatmasının ardından Sivas’ta da Cumhuriyet Üniversitesi enflasyonla mücadeleye destek verdi. Yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede rektörlüğe bağlı birimlerde ve kampüs içerisindeki özel işletmeler 3 ay boyunca yüzde 10 indirim uygulayacağını açıkladı. Merkezi kafeterya önünde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu enflasyon topyekun mücadele kapsamı çerçevesinde üniversitemiz üzerine düşeni ilk günden yapmış rektörümüzün talimatıyla bu kampanyaya katıldığımızı ilan ettik. Belki sembolik bir anlamı var ama Cumhurbaşkanımızın ulusal anlamda bu çağrısına yanıt verme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun ülkemizin bütün kurumlarına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu çerçevede üniversitemizin kendi işletmelerinde yüzde 10 indirime başlıyoruz. Vakfımıza bağlı kiracı işletmeciler de kampanyamıza destek verdi. Bunun çok büyük anlamı, çok büyük derinliği olduğunu düşünüyorum. Uluslararası kuşatılmışlık içerisinde, ülkemizin ekonomik anlamda kuşatıldığı dönemde bunun anlamlı olduğunu düşündük" dedi.

CÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Yekbaş ise vakıf kantinlerinin zarar etmesinden dolayı şimdilik bir indirime gitmeyeceklerini ancak ileri ki dönemlerde kampanyaya bakmaksızın öğrenciler için gereken indirimlerin uygulanacağını söyledi.