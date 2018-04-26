Sivas tarihi kent meydanı estetik görünüme kavuşacak

Selçuklu, Osmanlı ve genç Cumhuriyet dönemine ait eserleri bünyesinde barındıran Sivas kent meydanı çevresindeki binaların dış cepheleri tarihi eserlere uygun hale getiriliyor.

Sivas Belediyesi tarafından başlatılan projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Sami Aydın,"Sivas kent meydanı Sivas’ın en önemli markalarından bir tanesi. Sivas kadim bir şehir, ecdadımız asırlar önce bize muhteşem bir miras bırakmış. Selçuklu dönemine ait abide diyeceğimiz önemli eserler mevcut. Gerek hükümetimizin politikası, gerekse ülke olarak bu ecdat yadigarının bir hazine olduğu, çok önemli bir değer olduğu algısının her geçen gün güçlendiğini görüyoruz. Başta Divriği Ulu Camii olmak üzere yine Gökmedrese, Şifaiye, Buruciye, Çifte Minareli Medreseleri ayağa kaldırıp fonksiyonlar yükleyip ve çevresiyle de bütün bir yapıya kavuşturduğumuz zaman emin olun şehrimizde ciddi bir turizm potansiyeli olacaktır." dedi.

Başkan Aydın toplantıya katılanlara projeyi anlatarak,"İlk aşama tarihi kent meydanının açığa çıkarılmasıydı. Bu eserleri gölgeleyecek, etkisini azaltacak nedenleri bertaraf etmemiz gerekiyordu. Temel yaklaşım buydu. Bunun neticesinde bu meydan ortaya çıktı. Henüz süreç tamamlanmadı. Bu meydana bakan tarihi eserlerin ön kısmı rahatladı ama bir de arka yüzleri var. İşte bunlardan bir tanesi valilik binamız. Geçmişte arka kısmı kamu yatırımlarıyla kapatılmıştı. Bunlar hem şehir içerisindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, hem de tarihi eserlerin tamamen ortaya çıkarılması amacıyla bir takım çalışmalar başlatıldı. Dolayısıyla bu meydanların altının da bu şehrin hizmetine sunulmasının doğru olacağı kanaatine vardık. Maliyeti yüksek. Yer üstüne yapmak kolay ama yer altına yapmak zor. Buna rağmen maliyet kısmı göz ardı edilerek bu alanın altına 3 kat otopark yaptık. Yaklaşık 800 araç kapasiteli. Aynı şekilde Kongre Müzesi’nin ve Jandarma Binası’nın olduğu alanın etrafını da açıyoruz. Bu projeleri de dahil ettiğimiz zaman emin olun Sivas kent meydanı dünyada hatırı sayılan, markalaşmış meydanlardan bir tanesi olacak." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül ise,"Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyoruz. Bir çalışma yapıyor ve onun üzerinde konuşuyoruz. Hiç şüphesiz hepimizin kendimize göre bakış açısı var, hepimizin doğrusu ayrıdır, ortak bir kanaat çok önemli. 2019 çok önemli birincisi hızlı tren geliyor, ikincisi kongrenin 100’üncü yılı şehrin buna hazır olması lazım. Şehir mimarisiyle, mutfağıyla, restorasyonuyla, ulaşımıyla, insanıyla hazır olacak." diye konuştu.