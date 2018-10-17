Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan enflasyonla mücadeleye destek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, enflasyonla mücadeleye destek kapsamında kampanya başlattıklarını belirterek yüzde 10 indirim uygulayacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başlattığı ’Enflasyonla Mücadeleye Destek Programı’na kurum ve kuruluşların destekleri sürüyor. STSO Başkanı Mustafa Eken odada düzenlediği basın toplantısında enflasyonla mücadele kampanyasına destek vereceklerini söyledi.

Ülkenin içerisinde bulunduğu bir ekonomik sıkıntı olduğunu bu yüzden de enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini ifade eden Başkan Eken, "Türkiye Odalar Birliği olarak tüm 365 odamızla birlikte. Şimdi bu kampanyaya katılmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak, hangi ürünlerde yapacağını veya satmış olduğu tüm ürünlerde yapabilir, bunları bize bildiren bir başvuru yapacak. Biz de bize başvuru yapan arkadaşlara bu afişlerden, kendi elemanlarımız götürüp camlarına asacak ve o firmamız bu kampanyaya katılmış olacak. Bu kampanyaya katılan firmalarımızı WEB sitemizde yayınlayacağız. İlerleyen zamanlarda Rıfat Hisarcıklıoğlu genel başkanımızın da katıldığı bir törende bu arkadaşlarımıza teşekkür plaketi vereceğiz. Çünkü, gerçekten şu dönemde taşın altına elimizi koymamız lazım. Ferahlığa kavuştuğumuz zaman zaten hep ferahız, hep rahatız. Mühim olan sıkıntıya girdiğimiz zaman bir arada olmak lazım. Bir olmak lazım, diri olmak lazım, iri olmak lazım. Çünkü başka Türkiye yok, başka Sivas yok. Bu günler gelip geçecektir ben buna inanıyorum. Buradan sizler kanalıyla, tüm üyelerimize, tüm seyircilerimize, tüm halkımıza bir mesaj vermek istiyorum. Türkiye çok zorluklardan geçmiş ve bu hale gelmiş bir ülke, Allah’ın izni ile bu ülkeye hiçbir şey olmaz yeter ki telaş yapmayalım, heyecan yapmayalım, birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Hiç bir sıkıntı olmaz. Rahat olsunlar bu günler gelip geçecek. Şu anda gördüğünüz gibi Dolar’da, EURO’da düşmeler var ama biz esas faizlerde düşme bekliyoruz. Faizlerde en kısa zamanda düşmeye başlarsa inanın piyasada bir rahatlama başlayacak, işte bu yapılan kampanyalar insanlara bir moraldir, insanlara bir yanınızdayız demektir. Ben bu kampanyaya da tüm Sivas’taki bize kayıtlı üyelerin katılacağına inanıyorum" dedi.