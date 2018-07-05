SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:36

Sivas trafiği rahatlayacak

Sivas Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın altında inşa edilen 800 araçlık kapalı otopark hizmete girdi.Sivas’ta geçtiğimiz ay açılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın altında inşa edilen 800 araçlık kapalı otopark...

Sivas trafiği rahatlayacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın altında inşa edilen 800 araçlık kapalı otopark hizmete girdi.

Sivas’ta geçtiğimiz ay açılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın altında inşa edilen 800 araçlık kapalı otopark ta hizmete girdi. Sivas Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan meydan projesinin ardından hizmete giren otoparkın şehrin otopark sorununu önemli ölçüde gidermesi bekleniyor. Altı 800 araçlık kapalı otopark olarak inşa edilen meydanın üstü ise yeşil alan ve modern peyzaj mimarisinin en güzel örnekleriyle donatıldı. Üç katlı ve 800 araç kapasitesine sahip olan otoparkın işletmesinin de Sivas Belediyesi tarafından yapılacağı duyuruldu. İlk giriş ücreti 3 TL olarak belirlendi. İlerleyen her saat ise 1 TL ek ücretlendirme yapılacak. Otoparkı aylık olarak kullanmak isteyen vatandaşlar için de abonelik fiyatı ise 300 TL olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku