Sivas Valiliğinden fırsatçılara sert uyarı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, fırsatçılık yaparak fiyat artışı yapanların cezalandırılacağı belirtildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların; refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, temel hal ve hürriyetlerinin sağlamanın devletin asli görevleri arasında olduğu hatırlatılarak, 5442 sayılı İl İdaresi kanununun il sınırları içerisinde ki huzur ve güvenliğin,kişi dokunulmazlığının, tasarrufa yönelik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasında önleyici kolluk yetkisinin valilerin ödev ve görevi olduğu belirtildi. Açıklamada valiler tarafından alınan tebliğ ve kararlara aykırı davrananların 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabileceklerinin de altı çizildi.

Bu kapsamda yapılan açıklamada fırsatçılık yaparak fiyat yükseltenler hedef alınarak şunlar kaydedildi. “İlimiz sınırları içerisinde mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi. Arzın geciktirilmesi ve stokçuluk yapılmaması. Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması. Etiket, tarife veya fiyat listelerinin görülür ve okunaklı olması hususlarına riayet edilecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksi hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır. “denildi.