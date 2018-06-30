Sivaslı bürokratlar memleketlerinde buluştu

Sivas’ta doğup büyüyen ve şimdilerde ülkenin önemli kademelerinde görev yapan bürokratlar, Sivas Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda buluştu.Sivaslı bürokratların memleket hasretlerini gidermeleri ve şehirdeki gelişmeleri yakından...

Sivas’ta doğup büyüyen ve şimdilerde ülkenin önemli kademelerinde görev yapan bürokratlar, Sivas Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda buluştu.

Sivaslı bürokratların memleket hasretlerini gidermeleri ve şehirdeki gelişmeleri yakından görmeleri amacıyla düzenlenen organizasyona 100’ün üzerinde bürokrat aileleriyle birlikte katıldı. Sıcak Çermik’teki Sivas Termal Otel’de konaklayan heyet, güne sabah kahvaltısıyla başladı. Ardından iki otobüsle şehir merkezine gelen bürokratlara, gezi ve incelemelerinde Belediye Başkanı Sami Aydın rehberlik etti.

Gezi programının ilk durağı Gıda Bankası oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından örnek sosyal yardım modeli olarak gösterilen Gıda Bankası hakkında Başkan Sami Aydın katılımcılara bilgi verdi. Hayırsever vatandaşların bağışlarıyla şeffaf bir yardım modeli oluşturduklarını söyleyen Aydın, yardıma muhtaç ailelerin tüm ihtiyaçlarını, insan onuruna yakışır şekilde karşıladıklarını dile getirdi.

Buradan sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na geçen heyet, yakın zamanda hizmete açılan meydanı inceledi. Daha önceleri alanda bulunan Valilik Ek Hizmet Binası, Adliye Binası ve Özel İdare Lojmanları’nın yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aydın, projeyle birlikte Sivas’a hem yeni bir meydan, hem de 800 araçlık kapalı otopark kazandırdıklarını söyledi.

Sivaslı bürokratların bir sonraki durağı ise tarihi kent meydanı oldu. Burada kurulan dev bilboardlarda meydanın eski ve yeni halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İlk görev döneminde meydanın etrafının açıldığını ve gereksiz yapılardan temizlendiğini aktaran Başkan Aydın, yapılacak olan yeni bir projeyle meydanı çevreleyen binaların cephelerinin tarihi eserlere uygun hale getirileceğini kaydetti.

Ardından Buruciye ve Şifaiye medreselerini gezen heyet, daha sonra Sivaslı kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu Hanımeli Çarşısı’nı inceledi. Belediye tarafından işletilen çarşıda ev hanımlarının yapmış olduğu ürünlerin satıldığını ve kazancının hesaplarına yatırıldığını dile getiren Başkan Aydın, bu sistem sayesinde ev ekonomisine katkı sağlandığını söyledi.

Geziler kapsamında bürokratlar Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi’ni de ziyaret ederek burada yapılan el sanatları ürünlerini yakından inceledi.

Şehir merkezindeki temasların ardından Paşabahçe Mesire Alanı’na geçen heyet, kamuoyunda Hobbit Evleri olarak bilinen Yamaç Evleri projesini inceledi. Bürokratlar ve aileleri, 1+1 olarak dağ yamaçlarına gömülü şekilde inşa edilen evlere hayran kaldı.

Doğa ile iç içe olan Yamaç Evleri başta olmak üzere, Paşabahçe’nin çeşitli mekanlarında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren misafirler, Başkan Aydın ve ekibine Sivas’a yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti.