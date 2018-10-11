SİVAS:
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11 Ekim 2018 Perşembe 12:10

Sivaslı esnaftan enflasyonla mücadeleye destek

Sivas’ta çelik kapı satışı yapan esnaf Ahmet Turan Dalkıran firmasının camına astığı pankartla ’Enflasyonla Topyekün Mücadeleye’ destek verdi.Türkiye genelinde başlatılan enflasyonla mücadeleye destek sürüyor. Sivas’ta Demircilerardı...

Sivaslı esnaftan enflasyonla mücadeleye destek
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Sivas’ta çelik kapı satışı yapan esnaf Ahmet Turan Dalkıran firmasının camına astığı pankartla ’Enflasyonla Topyekün Mücadeleye’ destek verdi.

Türkiye genelinde başlatılan enflasyonla mücadeleye destek sürüyor. Sivas’ta Demircilerardı Mahallesi’nde çelik kapı satışı yapan esnaf Ahmet Turan Daldıran firmasının camına astığı pankartla enflasyonla mücadeleye destek verdi. Dalkıran, yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacağını belirterek, devlet yetkililerinin mücadele çağrısına kendi imkanlarıyla destek verdiğini söyledi.

Yaptığı kampanyanın benzerlerinin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden devam etmesini istediğini belirten Dalkıran, "Devletimize karşı 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan devletimizi ele geçirme girişimleri ekonomik krizlerle devam ediyorlar. Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında olduğumuzu belli etmek istedik. Maliye bakanımızın açıklamış olduğu enflasyonla mücadele paketinin içerisinde yer alıyoruz. Yıl sonuna kadar bütün ürünlerimizde yüzde 10 indirim yaptık. Bunun devamı gelir ve inşallah Türkiye kazanır" dedi.
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