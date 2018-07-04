SİVAS:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:23

Sivaslılar bol su tüketiyor

TÜİK verilerine Türkiye’de kişi başına belediyelerden çekilen su miktarında Sivaslılar ilk sıralarda yer alıyor.

Sivaslılar bol su tüketiyor
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TÜİK verilerine Türkiye’de kişi başına belediyelerden çekilen su miktarında Sivaslılar ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de Belediyelerden günlük çekilen su miktarının kişi başına ortalaması 217 litre. TÜİK verilerine göre bu oran Sivas’ta günlük kişi başına 216 litre. Sivaslılar, günlük yaklaşık 100 litre fazla tüketimle su tüketiminde ilk sıralarda yerini aldı.
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