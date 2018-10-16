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16 Ekim 2018 Salı 13:55

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın adı caddeye verildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın adı caddeye verildi.Osman Seçilmiş’in ardından 2004-2005 sezonunda başkanlık görevine seçilen Otyakmaz, Sivasspor’u Süper Lig’e taşıyan isim oldu....

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın adı caddeye verildi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın adı caddeye verildi.

Osman Seçilmiş’in ardından 2004-2005 sezonunda başkanlık görevine seçilen Otyakmaz, Sivasspor’u Süper Lig’e taşıyan isim oldu. Başarılı yöneticiliği ile kırmızı-beyazlı camia ve Sivaslılar tarafından oldukça sevilen Mecnun Başkan’ın ismi stadyum girişindeki caddeye verildi. Belediye Meclis Toplantısı’nda Başkan Sami Aydın tarafından sunulan teklif, meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak kabul edildi.

20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Sivasspor -Fenerbahçe karşılaşması öncesi saat 18.00’de, Otyakmaz’ın adı verilen cadde için kurdele kesilecek.
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