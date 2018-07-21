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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:22

Sivasspor Bolu’da 10 günü geride bıraktı

Sivasspor Bolu kampında 10. Günü geride bıraktı.Sezon hazırlıklarını Bolu’da girdiği kampta sürdüren Sivasspor, bugün gerçekleştirdiği idmanla kampta ki 10. Gününü geride bıraktı. Kırmızı beyazlı takım sabah saatlerinde Teknik...

Sivasspor Bolu'da 10 günü geride bıraktı
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Sivasspor Bolu kampında 10. Günü geride bıraktı.

Sezon hazırlıklarını Bolu’da girdiği kampta sürdüren Sivasspor, bugün gerçekleştirdiği idmanla kampta ki 10. Gününü geride bıraktı. Kırmızı beyazlı takım sabah saatlerinde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimde bir antrenman yaptı. Isınma ve açma germe hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti.

Kaleciler; Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ile Sergio Rochet Kaleci Antrenörü Özden Öngün nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Yeni transferlerden Serhiy Rybalka çalışmaya katıldı. Kampı ziyaret eden Ankara Sivasspor Futbol Okulu öğrencileri çalışmayı izleyip takıma destek verdi.
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