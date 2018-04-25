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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:45

Sivasspor, Gençlerbirliği maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor, Gençlerbirliği maçının biletleri satışta
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Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maçının biletleri satışa sunuldu.

Ligin bitimine dört hafta kala Avrupa’ya katılma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile küme düşme hattında bulunan Gençlerbirliği’nin karşılaşacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maça gelmek isteyen taraftarlar biletlerini Passolig’in internet sitesinden ve stadyum önündeki gişelerden alabilecek.

Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği Cumartesi günü 4 Eylül Stadyumu’nda saat 13.30’da karşılaşacak.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP 40 TL

Maraton 15 TL

Osman Seçilmiş Kale Arkası 5 TL

Kuzey Kale Arkası ile Misafir Tribün 20 TL.
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