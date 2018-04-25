Sivasspor, Gençlerbirliği maçının biletleri satışta

Ligin bitimine dört hafta kala Avrupa’ya katılma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile küme düşme hattında bulunan Gençlerbirliği’nin karşılaşacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maça gelmek isteyen taraftarlar biletlerini Passolig’in internet sitesinden ve stadyum önündeki gişelerden alabilecek.

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