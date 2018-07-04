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04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:10

Sivasspor Kombinelerin Satışı 17 Temmuz’da Başlıyor

Sivasspor´un 2018-2019 sezonunda Yeni 4 Eylül Stadı´nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombineleri 17 Temmuz’da satışa çıkacak.

Sivasspor Kombinelerin Satışı 17 Temmuz'da Başlıyor
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Sivasspor´un 2018-2019 sezonunda Yeni 4 Eylül Stadı´nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombineleri 17 Temmuz’da satışa çıkacak.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz tarihine kadar eski kombine kart sahiplerine öncelik tanınacağı belirtilip 25 Temmuz sonrası kombinelerin genel satışa çıkartılacağı duyuruldu.

Kombine fiyatları ise şu şekilde açıklandı; Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Alt ve Üst Tüm Tribünler: 60 TL, Maraton Alt ve Üst C-D-E Tribün: 180 TL, Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Tribün: 120 TL, VIP B Üst Bayan Tribün: 60 TL.VIP E-B Alt Tribün: 600 TL.
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