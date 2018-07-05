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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:20

Sivasspor turp gibi

Sivassporlu futbolculardan Sergio Rochet, Vitaly Dyakov, Pual Papp ve Mattias Bjarsmyr sağlık kontrolünden geçti.Sivassporlu futbolcular; Sergio Rochet, Vitaly Dyakov, Pual Papp ve Mattias Bjarsmyr Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden...

Sivasspor turp gibi
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Sivassporlu futbolculardan Sergio Rochet, Vitaly Dyakov, Pual Papp ve Mattias Bjarsmyr sağlık kontrolünden geçti.

Sivassporlu futbolcular; Sergio Rochet, Vitaly Dyakov, Pual Papp ve Mattias Bjarsmyr Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolleri gerçekleşti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. Futbolcularda her hangi bir sağlık sorununa rastlanılmadı.
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