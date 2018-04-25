Sivasspor’da, Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik DirektörSamet...

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik DirektörSamet Aybaba yönetiminde ve yardımcıları Recep Çetin, Özcan Bizati, Selçuk Erdoğan, Yunus Kaya ve Yılmaz Bal’ın da hazır bulunduğu antrenman takım halinde sahada yapılan koordinatif ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan ekibimiz, taktik oyun ile çalışmalarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.