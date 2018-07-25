Sivasspor’da kombine kartların genel satışı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un 2018-2019 sezonunda evinde oynayacağı karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin genel satışı başladı.

17-24 Temmuz tarihleri arasında eski kombine kart sahipleri için satışa çıkan öncelikli kombine satışının ardından bugünden itibaren ise kombineler genel satışa sunuldu. Taraftarlar dilediği tribünden kombinesini satın alabilecek. Loca fiyatlarına ise geçen sezon ki fiyat listesine yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Kombine fiyatları şöyle:

Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Alt ve Üst Tüm Tribünler: 60 TL

Maraton Alt ve Üst C-D-E Tribün: 180 TL

Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Tribün: 120 TL

VIP B Üst Bayan Tribün: 60 TL

VIP E-B Alt Tribün: 600 TL