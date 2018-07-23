Sivas’ta 108 bin kişi sigortalı

Sivas’ta Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı 108 bin 094 çalışan olduğu bildirildi.Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının kamuoyuna duyurulması amacıyla haftalık farklı bir kurumda düzenlenen toplantılar kapsamında Sosyal...

Sivas’ta Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı 108 bin 094 çalışan olduğu bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının kamuoyuna duyurulması amacıyla haftalık farklı bir kurumda düzenlenen toplantılar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kadir Boztepe bilgi verdi. Kurumun işleyişi ve personel durumu hakkında genel bilgiler veren Boztepe, son beş yıl içinde sigortalı çalışan sayılarındaki değişimleri anlattı. İl genelinde kamu ve özel sektörde 2018 yılı itibariyle toplam çalışan sayılarının önceki yıllara oranla hızlı bir gelişme kaydettiğini söyleyen Boztepe; Genel Sağlık Sigortası, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele ve 7143 sayılı yapılandırma kanunu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

282 bin 406 kişinin toplamda SGK ve BAĞ-KUR’dan emekli aylığı aldığını dile getiren Boztepe, il genelinde 2018 yılı itibariyle 108 bin 094 kişi sigortalı çalışanın mevcut olduğunu söyledi. Prim borçları yapılandırma işleminin 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini de ifade eden Boztepe,"Vatandaşlarımızı bu imkandan faydalanmaya çağırıyoruz." dedi.

SGK’nın gerçekleştirdiği hizmetlerden övgüyle bahseden Vali Davut Gül ise,"İl nüfusunun yarısı kamudan emekli, ya da emekli yakını olarak hizmet alıyor. SGK’nın büyüklüğüne bakıldığında ilaç için verilen para 250 milyon TL. Tedavi için ise 500 milyon TL devlet vatandaşın ilaç ve tedavi ihtiyacını karşılamak için her türlü fedakarlığı gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

İl genelinde kayıt dışı istihdam oranında ciddi azalma olduğunu belirten Gül,"Hiç kimsenin sigortasız çalışmaması için mazeret yok. Geçen yıl başlatılan istihdam seferberliği ile sigortalı çalışan personellerin giderlerini devlet karşılamaya başladı. Dolaysısıyla sigortasız çalışmak kanunen suç. Devletimizin imkanları ve katkılarıyla sigorta sorunu çözülmüş oldu." şeklinde konuştu.