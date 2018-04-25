Sivas’ta 6 bin öğrenci deneme sınavında ter döktü

Sivas’ta, üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 6 bin lise son sınıf öğrencisi için ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

Sivas Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı yapıldı. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri oturumlarının yer aldığı sınavına 6 bin öğrenci katıldı. Bu yıl 30 Haziran’da yapılacak olan YKS sınavı ile aynı nitelikte olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan ilk oturum için öğrencilere toplam 90 dakika süre tanındı. İkinci oturumda ise 4 bölüm için öğrenciler 180 dakika ter döktü. Kongre Anadolu Lisesi’nde yapılan deneme sınavına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altunsoy da katıldı.

Belediye Başkanı Sami Aydın öğrencilerin sınavda çok strese girdiğini belirterek,"Üniversite sınavlarında sık sık geçmişte öğrenciler bu sınava girerken kendilerini stres ve baskı altında hissettiklerinden dolayı kendilerini, çok başarılı olmalarına rağmen istedikleri neticeyi zaman zaman alamayan çok sayıda öğrencilerimiz olmuştur. Bu aslında o heyecanı yatıştıracak, öğrencimizin o üzerindeki baskıyı azaltacak bir maç antrenmanı diyebiliriz buna, bir hazırlık diyebiliriz. İnanıyorum ki onlara çok büyük katkı sunacaktır. Sivas’ta bu sınava girecek yaklaşık 6 bin öğrencimizin tamamı bu son hazırlık ve antrenmana girmiş olacaklar. Umut ediyorum bu onların başarısına katkı sunacaktır."dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise öğrencilerin sınava öğretmenleri tarafından en güzel şekilde hazırlandığını ifade ederek,"Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak belediyemiz ile iş birliği halinde çocuklarımızın sınava daha iyi hazırlanabilmeleri üzerindeki baskı ve stresi atabilmeleri için deneme sınavları yapıyoruz. Bugünde bu deneme sınavlarından birini gerçekleştiriyoruz. Bu deneme sınavlarında ilki yapıldı. Temel Yeterlilik Testi yapıldı. Bugünde alan yeterlilik testi yapılıyor. Burada da çeşitli alanlarda gençlerimize sorulara sorularak gençlerimizin kendilerini test etmelerini sağlanacak. Bu sınavda yaklaşık 6 bin lise son sınıf öğrencimize yapılıyor." diye konuştu.