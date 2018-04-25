SİVAS:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:38

Sivas’ta ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kuruldu

Sivas Numune Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Türkiye’de bir ilke imza atarak ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kurdu. Ekip hastaların kullandığı ilaçlar ve etkileşimi olan ilaçlar hakkında bilgi verilerek, gün içerisindeki ilaç kullanım...

Sivas'ta 'Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi' kuruldu
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Sivas Numune Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Türkiye’de bir ilke imza atarak ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kurdu. Ekip hastaların kullandığı ilaçlar ve etkileşimi olan ilaçlar hakkında bilgi verilerek, gün içerisindeki ilaç kullanım saatleri, ilaçların yemekten öncelik,sonralık açısından kullanımlarını anlatıyor.

Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi, farklı doktorlar tarafından farklı zamanlarda verilen aynı türden ilaçlar için düzenleme yapıyor. Akılcı ilaç kullanımı kapsamında hasta yakınları da bu program dahilinde bilgilendiriliyor. Hasta ve hasta yakınına ilaçlar hakkında değerlendirme sonuçları anlatılarak önerilerde bulunuluyor. Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’nde doktor, eczacı ve uzman ebe bulunuyor.

Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ertan Temizöz,"Evde sağlık hizmetleri çeşitli hastalıkları nedeniyle hastanemize gelemeyen hastalarımıza evinde, aile ortamında tahlil, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren birimimizdir. Evlerinde ziyaret ettiğimiz hastalarımızın pek çoğunda çok sayıda gereksiz ilaç kullanıldığını fark ettik. Bu sonuçla akılcı ilaç kullanımı birimimizin evde sağlık hizmetleri ile koordine etmeyi uygun gördük ve uygulamaya başladık. Akılcı ilaç kullanımı birimi sorumlusu eczacımızla birlikte hastamızı evinde ziyaret ederek ilaçlarını inceledik. Gereksiz kullandığı ilaçları, kullanması gereken ilaçların nasıl kullanılacağını anlattık. Akılcı ilaç kullanımının evde sağlık hizmetleri kapsamında kullanılmasının faydalı olduğu sonucuna vardık." dedi.
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