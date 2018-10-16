Sivas’ta alkol denetimi

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen alkol denetiminde 93 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere 2 bin 652 lira para cezası kesildi.Karayollarında trafik kazalarına etken ihlallerin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli...

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen alkol denetiminde 93 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere 2 bin 652 lira para cezası kesildi.

Karayollarında trafik kazalarına etken ihlallerin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması, alkol kullanıma bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki ’Algılanan Yakalanma Riski Duygusu’nun arttırılması amacıyla Sivas genelinde 21 noktada polis ve jandarma ekiplerince ’8’inci Trafik Güvenliği Denetimi’ gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 93 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere 2 bin 652 lira para cezası kesildi.