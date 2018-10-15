Sivas’ta askıda ekmek için futbol turnuvası

Sivas’ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in başlattığı ’Askıda Ekmek Projesi’ futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alacak. Başta Sivas Valiliği olmak üzere kentteki birçok kamu kurumu ve özel kuruluş, daha çok ihtiyaç...

Sivas’ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in başlattığı ’Askıda Ekmek Projesi’ futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alacak. Başta Sivas Valiliği olmak üzere kentteki birçok kamu kurumu ve özel kuruluş, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’nda buluşacak.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ’Enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile başlatılan Askıda Ekmek Projesi, yeşil sahalara taşınıyor. Ağustos 2017’de başlatılan, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 500 noktada uygulanan Askıda Ekmek Projesi’ne destek veren hayırsever vatandaşların paylaştığı ekmek sayısı bugüne kadar 537 bini aştı. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek almayı hedefleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in girişimleriyle Sivas’ta ’Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’ başlatıldı.

Hedef daha çok kişiye ulaşmak

Sivas Valiliği başta olmak üzere ildeki birçok kamu kurumu ve özel kurumun yer aldığı turnuvanın fikstür çekilişi yapıldı. CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "Askıda Ekmek Projesi ile hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden ekmeklerini bölüşüyor. İhtiyaç sahipleri de kimseye minnet duymadan en temel ihtiyacı olan ekmeğini mahallesindeki fırından, bakkaldan alıp evine götürüyor. Şimdi daha çok insana ulaşabilmek için projemizi yeşil sahalara da taşıyoruz. Ne mutlu ki bu projemizi kime anlatsak, kimden destek istesek yanımızda yer aldılar. 26 özel ve kamu kurumu çalışanları ‘askıya’ daha çok ekmek bırakabilmek için sahalarda ter dökecek. Projemize destek veren, ekmeğini paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’nda ilk karşılaşma 22 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Turnuva 45 gün sürecek. İlk üçe giren takımlar için CK Enerji Çamlıbel Elektrik, askıya toplam 8 bin 500 ekmek bırakacak.

Fikstürün belirlenmesinin ardından ilk karşılaşma 22 Ekim Pazartesi günü yapılacak. 45 gün sürecek turnuvada hafta içi 18.00-19.00 saatleri arasında her gün iki karşılaşma yapılırken maçları Futbol Federasyonu’nun görevlendirdiği profesyonel hakemler yönetecek. Askıda Ekmek Turnuvası’nda ilk üçe giren takımlara kupa ve plaket hediye edilirken, CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından birinci takım için 5 bin, ikinci takım için 2 bin 500 ve üçüncü takım için ise bin ekmek askıya bırakılacak. Böylece turnuvada ilk üçe giren takımlar adına askıya bırakılan ekmek sayısı 8 bin 500’ü bulacak.