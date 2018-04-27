Sivas’ta çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Sivas’ta polis ekiplerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamada bin 836 şahıs sorgulanırken, 536 iş yeri denetlendi.

Sivas’ta polis ekiplerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamada bin 836 şahıs sorgulanırken, 536 iş yeri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yaptığı uygulamada bin 838 şahıs sorgularken, 64 internet salonu, 32 oyun salonu, 204 kahvehane/kafe, 28 iddia bayi, 86 içkili yer, 36 büfe, 86 park ve bahçe denetlendi. Bu uygulama esnasında çeşitli suçlardan 6 şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca 162 araç sorgulandı. 1 araç sürücüsüne 85 TL para cezası kesildi.