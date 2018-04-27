SİVAS:
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27 Nisan 2018 Cuma 09:08

Sivas’ta çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Sivas’ta polis ekiplerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamada bin 836 şahıs sorgulanırken, 536 iş yeri denetlendi.

Sivas'ta çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama
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Sivas’ta polis ekiplerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamada bin 836 şahıs sorgulanırken, 536 iş yeri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yaptığı uygulamada bin 838 şahıs sorgularken, 64 internet salonu, 32 oyun salonu, 204 kahvehane/kafe, 28 iddia bayi, 86 içkili yer, 36 büfe, 86 park ve bahçe denetlendi. Bu uygulama esnasında çeşitli suçlardan 6 şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca 162 araç sorgulandı. 1 araç sürücüsüne 85 TL para cezası kesildi.
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