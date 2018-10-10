Sivas’ta Eylül ayında 51 bin 754 yolcu uçtu

Sivas’ta Nuri Demirağ Havalimanı’ndan Eylül ayında 51 bin 754 yolcu hizmet aldı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Eylül ayı havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 50 bin 785, dış hat yolcu trafiği 969, toplamda ise yüzde 1 artışla 51 bin 754 oldu.

Eylül ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 403 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 11 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 414’e ulaştı. Nuri Demirağ Havalimanı yük trafiği ise toplamda 487 ton olarak gerçekleşti.

Nuri Demirağ Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 453 bin 758 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 3 bin 230’a, yük trafiği ise yüzde 2 artışla 3 bin 723 tona ulaştı.