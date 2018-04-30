SİVAS:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:52

Sivas’ta ’Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası’

Sosyal Destek (SODES) hibe programı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve 16 ilçenin katılacağı ’Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası’ başladı.Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan,"SODES projesi kapsamında...

Sivas'ta 'Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası'
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Sosyal Destek (SODES) hibe programı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve 16 ilçenin katılacağı ’Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası’ başladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan,"SODES projesi kapsamında 16 ilçemiz ve merkez ilçemiz futbol turnuvasında karşı karşıya gelecek. Müsabakaların kardeşlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum ve tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

’Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası’ kapsamında, A grubunda yer alan; Kangal, Ulaş, Gemerek ve Sivas İl Özel İdare takımları, B grubunda yer alan; Zara, Hafik, Gürün ve Suşehri takımları, C grubunda yer alan; Doğanşar, Gölova, Şarkışla ve Koyulhisar takımları ile D grubunda yer alan Divriği, Altınyayla, Akıncılar, Yıldızeli ve İmranlı takımları çekilen kura sonucuna göre karşı karşıya gelecekler.

3 gün boyunca devam edecek müsabakaların sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenecek tören ile verilecek.
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