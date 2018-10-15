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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:09

Sivas’ta geniş kapsamlı kaçak avcı operasyonu

Sivas’ta DKMP 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri jandarma destekli düzenledikleri operasyonda usulsüz avlanan 65 avcı hakkında tutanak düzenledi.Sivas’ta; 2.grup kuşlar ve 1. Grup memeli av hayvanlarının avlanma sezonu açılması nedeni ile Doğu...

Sivas'ta geniş kapsamlı kaçak avcı operasyonu
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Sivas’ta DKMP 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri jandarma destekli düzenledikleri operasyonda usulsüz avlanan 65 avcı hakkında tutanak düzenledi.

Sivas’ta; 2.grup kuşlar ve 1. Grup memeli av hayvanlarının avlanma sezonu açılması nedeni ile Doğu Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15.Bölge Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. DMKP, Elazığ Malatya ve Sivas Koruma kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetime Jandarma ekipleri de destek verdi. Denetimlerde; 65 avcı hakkında usulsüz avlandıkları gerekçesi ile tutanak düzenlendi. Usulsüz vurulan; 10 Çil keklik, 11 Kınalı Keklik ele geçirildi. 2 adet takozsuz yarı otomatik silaha el konuldu.
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