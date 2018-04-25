Sivas’ta İŞGEM hizmete açıldı

Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Hibe programı kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla, Orta Doğu Kalkınma Ajansı (ORAN) liderliğinde Sivas’ta hayata geçirilen İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) için açılış töreni yapıldı.

Sivas Valiliği, İl Özel İdare, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen İŞGEM binası için Organize Sanayi Bölgesinde açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül, Sivas’ta sanayileşmenin son 30 yılda geliştiğini daha önce sanayicinin daha gelişmemesinin tek sebebinin ise alt yapı eksikliği olduğunu belirterek,"Şu anda limanlara ulaşım yollarımız çok güzel. Demiryolu ve havayoluyla ulaşım alanlarımız çok güzel. Havalanımız uluslararası bir havaalanı haline geldi. Organize Sanayi Bölgemizin alt yapısı ve şehrimiz yaşanabilir bir şehir oldu. Dolayısıyla her geçen gün Sivas’ın cazibesi artıyor. Birinci Organize Sanayi Bölgemiz’de kapasitemizi doldurmak üzereyiz. İŞGEM’de adeta yüzme bilmeyen biri nasıl yüzmeyi öğrenmesi gerekiyorsa burada da yatırımcı yüzmeyi öğrenecek. Yatırım yapmadan önce, yatırıma başlamadan önce burada belirli bir ölçekte bizim teknik desteklerimizle inşallah piyasayı öğrenecek. Daha sonra organize sanayi bölgelerinde kendi işletmelerini kuracak" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Özellikle Türkiye’mizde daha çok da Anadolu’muzda maalesef bizim için en büyük handikap tecrübe kazanmak ve yaptığımız işi pazarlamakla, finansa ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yeni kurulan iş yerlerinin önemli bir kısmı belli bir aşamaya, belli bir noktaya gelmeden yok olup gidiyor. Bugün bu İŞGEM’le beraber bu anlamda maliyeti olmayan, yaşayarak bir çok riski almadan tecrübe kazanabileceğimiz, yapmış olduğumuz işi bilerek yapabileceğimiz konusunda bize ciddi bir katkı sunacak bir imkana kavuşuyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek İŞGEM’i gezdi. İŞGEM bünyesinde ilk etapta çeşitli sektörlerde 16 firmanın faaliyete başladığı öğrenildi.

Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Leif Grahm da projenin 3 bileşen ekseninde oluştuğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından İŞGEM’in açılışı gerçekleştirdi. İlk etapta çeşitli sektörlerde 16 firmanın faaliyete başladığı İŞGEM’in açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, diğer il protokolü üyeleri ve davetliler katıldı.