SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 12:34

Sivas’ta kaçakçılık operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta kaçakçılık operasyonları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 16-23 Nisan tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ve parada sahtecilik olmak üzere toplam 13 olaya müdahale edildi. Olaylarda bin 790 paket sigara, 22 gram toz esrar, 14 gram kubar esrar, 15 kilo kıyılmış tütün, 5 bin 800 adet makaron, 27 litre kaçak içki, 2 adet sahte 100 TL ve 5)parça seramik vazo şeklinde obje ele geçirildi. Olaylarda 14 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku