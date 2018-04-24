Sivas’ta kaçakçılık operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 16-23 Nisan tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ve parada sahtecilik olmak üzere toplam 13 olaya müdahale edildi. Olaylarda bin 790 paket sigara, 22 gram toz esrar, 14 gram kubar esrar, 15 kilo kıyılmış tütün, 5 bin 800 adet makaron, 27 litre kaçak içki, 2 adet sahte 100 TL ve 5)parça seramik vazo şeklinde obje ele geçirildi. Olaylarda 14 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.