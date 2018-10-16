SİVAS:
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16 Ekim 2018 Salı 11:29

Sivas’ta köy kümesinde 10 adet kınalı keklik bulundu

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bahçeliyurt köyünde bir şahsın evinde yapılan aramada kümesin içerisinde 10 adet kınalı keklik bulundu.Kangal ilçesinde Bahçeliyurt köyünde bir şahsın kınalı keklikleri kümeste beslediği ihbarı üzerine...

Sivas'ta köy kümesinde 10 adet kınalı keklik bulundu
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Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bahçeliyurt köyünde bir şahsın evinde yapılan aramada kümesin içerisinde 10 adet kınalı keklik bulundu.

Kangal ilçesinde Bahçeliyurt köyünde bir şahsın kınalı keklikleri kümeste beslediği ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları arama ve kontrollerde kümesin içerisinde 10 adet kınalı keklik bulunduğu tespit edildi.

Ekipler kümeste bulunan kınalı keklikleri doğal yaşamına bırakırken, şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
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