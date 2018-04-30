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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:28

Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Sivas’ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.30 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 58 DR 147 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...

Sivas'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Sivas’ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 58 DR 147 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan K.Ö, M.A, E.A, ve M.K yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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