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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:18

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik operasyon

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon
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Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 0,81 gram bonzai, 8 adet ecstasy hap, 2,89 gram esrar, 10 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 0,70 gram LSD ele geçirildi. Toplam 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 8’i emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 şahıs mahkemeden, 1 şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yaşı küçük olan bir şahıs ise çocuk şubeye teslim edildi.
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