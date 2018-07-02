Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik operasyon

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Sivas genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 107,63 gram bonzai maddesi, 98 adet ecstasy hap, 0,99 gram esrar maddesi, 108 adet Gerica hap ve 12 adet Lyrıca hap ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken yaşı küçük 1 şahıs ise çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1’i ise tutuklandı.