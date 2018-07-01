SİVAS:
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01 Temmuz 2018 Pazar 14:05

Sivas’ta tulum sesi yankılandı

Sivas’ta özel bir programa katılan Rizeli halk oyunları ekibinin kent meydanında ki tulumlu gösterisi ilgi çekti.Rize Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübüne bağlı gençler Sivas’ta katıldıkları özel bir programın ardından Sivas’ın...

Sivas'ta tulum sesi yankılandı
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Sivas’ta özel bir programa katılan Rizeli halk oyunları ekibinin kent meydanında ki tulumlu gösterisi ilgi çekti.

Rize Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübüne bağlı gençler Sivas’ta katıldıkları özel bir programın ardından Sivas’ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Tarihi kent meydanında tutul şişiren Rizeli gençler çalan tulum müziği eşliğinde horon oynadılar. Rizeli gençlerin tahini meydanda ki gösterisi Sivaslılar ve turistler tarafından ilgi ile izlendi. Bir çok kişi bu anı cep telefonları ile kayıt altına aldı.
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