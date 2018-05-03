Sivas’ta Türkçülük Günü yürüyüşü

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde (CÜ) öğrenciler 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş, CÜ Merkezi Kafeterya önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile pankartlar taşıyan grup, kampüs içerisinde sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş CÜ Kültür Merkezi önünde son buldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Özkan Turan Navruz, "3 Mayıs 1944 belki bizim için milattır ama şunu unutmamak gerekiyor. Biz Ergenekondan demir dağı delip çıkan bir milletiz. Biz tarih boyunca devletini, milletini kaybetmeyen, ordusunu kaybetmeyen, esaret altına girmeyen tek milletiz. Bazı hain çevreler Ergenekon Destanımızı lekelemek için hain planların, ülkeyi yıkmak isteyen darbecilerin ismiymiş gibi anmak istediler. Bizler o zaman karşı çıktık. Yıkılmadık, ezildik belki faşist, ırkçı ilan edildik ama davamızdan biz adım bile geri durmadık. Sizler fakültelerde, bizler şehir merkezlerinde sonuna kadar FETÖ hainiyle sonuna kadar mücadele ettik. Liderimiz Devlet Bahçeli dinsiz ilan edildi. Milliyetçiler dinsiz, ırksız, kandan beslenen hainler ilan edildi ama yılmadık, doğru bildiğimizi her yerde söyledik. Sizlerden ricamız bu saatten sonra ne komünizme, ne faşizme ne de FETÖ gibi bu devletin altını oymaya çalışan, dini sömüren insanlara fakültelerde geçit vermemenizdir" dedi.

Programda katılımcılara pilav ikram edildi. Yürüyüşe Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan, Ülkü Ocakları üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.