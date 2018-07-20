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20 Temmuz 2018 Cuma 13:12

Sivas’ta ücretsiz bisiklet uygulaması

Sivas Belediyesi Paşabahçe Mesire Alanı’nda ücretsiz bisiklet uygulaması başlattı.Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek amacıyla belediye tarafından ’Sağlık İçin Pedalla’ uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda Paşabahçe Mesire Alanı’nda...

Sivas'ta ücretsiz bisiklet uygulaması
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Sivas Belediyesi Paşabahçe Mesire Alanı’nda ücretsiz bisiklet uygulaması başlattı.

Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek amacıyla belediye tarafından ’Sağlık İçin Pedalla’ uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda Paşabahçe Mesire Alanı’nda belirli alanlara bisikletler konularak vatandaşın hizmetine sunuldu. Piknik alanında bisikletle seyahat etmek isteyen vatandaşlar bu uygulama için hiçbir ücret ödemeyecek.

Paşabahçe’nin giriş kısmına kurulan bisiklet parkında şimdilik 30 adet bisiklet bulunuyor. Talebe göre ilerleyen günlerde bu sayı artırılabilecek. Bisiklet kullanmak isteyen vatandaşların tek yapmaları gereken ise kimlik bilgileriyle birlikte kendilerine verilen küçük bir formu doldurmak. Sonrasında ise 1 saatlik süre içerisinde bisikletleri tekrar teslim etmeleri gerekiyor.

Hizmete sunulan bu ücretsiz uygulamadan bisiklet kullanmayı bilen her yaştan vatandaş, hafta içi 12.00-19.00, hafta sonu ise 09.00-19.00 saatleri arasında yararlanabilecek.
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