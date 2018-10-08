Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 19,05 gram esrar maddesi, 1,43 gram toz esrar maddesi,1 adet lyrica Hap, 19 adet symra hap, 11,13 gram bonzai maddesi, 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Toplam 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklandı.
Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si tutuklandı.