SİVAS:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42

Sivas’ta uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
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Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 adet ecstasy hap, 5,30 gram esrar maddesi, 223 kare sentetik peçete, 92,35 gram skunk maddesi, 1 Adet Lyrıca hap, 9,45 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2’si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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