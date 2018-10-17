Sürüden ayrılan koyunları kurtlar parçaladı

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Yılanhöyük köyünde sürüden ayrılan 15 koyun kurtlar tarafından parçalandı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Muttalip Şahin sürüsünü otlatmak için ağıldan çıkarttı. Akşama kadar sürüsünü otlattıktan sonra ağıla dönen Şahin, 25 koyununun olmadığını fark etti. Koyunlarını dağda aramaya başlayan Şahin kaybolan 25 koyunundan 15’ini kurtlar tarafından parçalanmış halde buldu. Büyük şok yaşayan Şahin sağ olarak bulduğu 10 koyunu ağıla götürdü.