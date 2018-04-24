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24 Nisan 2018 Salı 17:53

Suşehri’nde ’Futbol Okulu’ projesi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan ’Futbol Okulu’ projesi kapsamında takım oyuncularına spor malzemesi dağıtıldı.İlçe stadyumunda gerçekleştirilen malzeme dağıtım programına katılan İlçe Kaymakamı...

Suşehri'nde 'Futbol Okulu' projesi
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan ’Futbol Okulu’ projesi kapsamında takım oyuncularına spor malzemesi dağıtıldı.

İlçe stadyumunda gerçekleştirilen malzeme dağıtım programına katılan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, sosyal içerikli projeleri hayata geçirdiklerinden ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sosyal Destek (SODES) hibe programı kapsamında İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Futbol Okulu Projesi’nde Sivas’ın 16 ilçesiyle birlikte, merkez dahil olmak üzere 17 takımın yer aldığını kaydeden Uzunoğlu,"Sivas İl Özel İdaresi’nin, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak, boş zamanlarını olumlu yönde değerlendirmek ve futbol kulüplerinin alt yapısına futbolcu kazandırmak için başlattığı proje kapsamında böyle bir projeyi hayata sunduklarından ötürü teşekkür ediyoruz. Şuanda, İlçemizde bulunan ortaokullardan seçilen 16 öğrencimizin futbol takım malzemelerini dağıtıyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimizin Sivas’ta yapılacak olan bu turnuvadan başarıyla döneceklerine inanıyorum. Hepsinin şimdiden kutluyorum." dedi.

Malzeme dağıtım programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, müdür yardımcıları ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.
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