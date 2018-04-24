SİVAS:
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24 Nisan 2018 Salı 17:49

Suşehri’nde futbol turnuvası

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yüksekokullar arası düzenlenen futbol turnuvası başladı.Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu önderliğinde bu yıl 7’incisi düzenlenen ve ilçe stadyumunda başlanan turnuvanınn...

Suşehri'nde futbol turnuvası
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde yüksekokullar arası düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu önderliğinde bu yıl 7’incisi düzenlenen ve ilçe stadyumunda başlanan turnuvanınn ilk maçı, Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu futbol takımı arasında yapıldı. 35’er dakika olmak üzere 70 dakika iki devre oynanan karşılaşmayı Suşehri Sağlık Yüksekokulu 3-1 kazandı. Turnuva hakkında bilgi veren turnuva organizatörü olan Timur Karabal Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden Dr. Erdal Ağlar, vadi futbol turnuvasındaki amacın yüksekokullar arasından birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Ağlar, turnuvanın final maçının 4 Mayıs’ta yapılacağını kaydederek, turnuvaya teşrif eden takımlara teşekkür etti.
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