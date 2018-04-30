SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:01

Suşehri’nde şehitler tepesinde fidan dikimi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde şehitler tepesi olarak adlandırılan yere çam fidan dikimi yapıldı.Suşehri Kaymakamlığı tarafından, D-100 karayolu Akçaağıl köprüsü yakınında bulunan bir tepe üzerine betondan yapılan ay ve yıldız yapılarak...

Suşehri'nde şehitler tepesinde fidan dikimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas’ın Suşehri ilçesinde şehitler tepesi olarak adlandırılan yere çam fidan dikimi yapıldı.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından, D-100 karayolu Akçaağıl köprüsü yakınında bulunan bir tepe üzerine betondan yapılan ay ve yıldız yapılarak 15 adet Türk Bayrağının asılı olduğu şehitler tepesine 300 adet çam fidanı dikimi yapıldı. Şehitler tepesinin çevre düzenleme çalışmalarının da kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, baraj göl manzaralı şehitler tepesinin güzel bir dinlenme alanı olacağını kaydetti.

Ayyıldızlı Türk bayraklarıyla alanın daha da güzelleştiğini ve çam fidanların büyümesiyle daha da güzel olacağına değinen Uzunoğlu,"Yaptığımız bu hizmetler devletimizin verdiği yetkiler doğrultusunda yapılmaktadır. İlçe Kaymakamlığı olarak ilçemize daha güzel hizmetleri yapacağız. Şuanda ikinci etabımız olan fidan dikimini yapıyoruz. Piknik masaları ve banklarda koyarak güzel bir alan haline getireceğiz. Fidan dikim etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku