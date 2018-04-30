Suşehri’nde şehitler tepesinde fidan dikimi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde şehitler tepesi olarak adlandırılan yere çam fidan dikimi yapıldı.Suşehri Kaymakamlığı tarafından, D-100 karayolu Akçaağıl köprüsü yakınında bulunan bir tepe üzerine betondan yapılan ay ve yıldız yapılarak...

Sivas’ın Suşehri ilçesinde şehitler tepesi olarak adlandırılan yere çam fidan dikimi yapıldı.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından, D-100 karayolu Akçaağıl köprüsü yakınında bulunan bir tepe üzerine betondan yapılan ay ve yıldız yapılarak 15 adet Türk Bayrağının asılı olduğu şehitler tepesine 300 adet çam fidanı dikimi yapıldı. Şehitler tepesinin çevre düzenleme çalışmalarının da kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, baraj göl manzaralı şehitler tepesinin güzel bir dinlenme alanı olacağını kaydetti.

Ayyıldızlı Türk bayraklarıyla alanın daha da güzelleştiğini ve çam fidanların büyümesiyle daha da güzel olacağına değinen Uzunoğlu,"Yaptığımız bu hizmetler devletimizin verdiği yetkiler doğrultusunda yapılmaktadır. İlçe Kaymakamlığı olarak ilçemize daha güzel hizmetleri yapacağız. Şuanda ikinci etabımız olan fidan dikimini yapıyoruz. Piknik masaları ve banklarda koyarak güzel bir alan haline getireceğiz. Fidan dikim etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.