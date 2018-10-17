Takla atan çapa motorunun sürücüsü yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde çapa motorunun takla atma sonucu yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürün- Sivas karayolundan ilçe merkezine seyir halinde olan Naşat S. (40) idaresindeki çapa motoru sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vücudundan kırıklar oluşan sürücü ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.