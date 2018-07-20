SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 23:20

Tır kazası 1 yaralı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandıEdinilen bilgiye göre; Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Adem İrvül (34) yönetimindeki 27 AHE 54 plakalı Tır, D-100 karayolu Akıncılar...

Tır kazası 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Adem İrvül (34) yönetimindeki 27 AHE 54 plakalı Tır, D-100 karayolu Akıncılar ilçesi Altıntepe mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole düştü. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi götürüldü. Alkol metreyi üflememek için direnen yaralı sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücü Akıncılar Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku