SİVAS:
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29 Nisan 2018 Pazar 15:59

Türk çoban köpekleri ırk standartları yarışması

Sivas’ın Ulaş İlçesi’nde Türk çoban, av ve bekçi köpekleri ırk standartları yarışmasının 2. Ayağı yapıldı.Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından organize eoilen yarışmaya Türkiye’nin bir çok ilinden onlarca köpek...

Türk çoban köpekleri ırk standartları yarışması
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Sivas’ın Ulaş İlçesi’nde Türk çoban, av ve bekçi köpekleri ırk standartları yarışmasının 2. Ayağı yapıldı.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından organize eoilen yarışmaya Türkiye’nin bir çok ilinden onlarca köpek yetiştiricisi katıldı. Beş türün üzerinden yapılan yarışmalarda ırk özeliliklerini en belirgin olarak taşıyan köpekler seçildi. Sivas’ta yapılacak 3. Ve 4. ayak yarışmaların ardından 29 Eylül tarihinde Türkiye şampiyonası düzenlenecek. Bu şampiyonaya Sivas’tan 11 Kangal köpeğinin katılası planlanıyor.Yarışmanın ilk ayağı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yapılmıştı.
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