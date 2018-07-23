Ücretsiz bisiklet uygulamasına yoğun ilgi

Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe Mesire Alanı’nda uygulamaya konulan ücretsiz bisiklet uygulaması yoğun ilgi görüyor.Hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilen Sivaslılar soluğu Paşabahçe’de aldı. Sadece pazar günü 5 bin kişinin...

Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe Mesire Alanı’nda uygulamaya konulan ücretsiz bisiklet uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilen Sivaslılar soluğu Paşabahçe’de aldı. Sadece pazar günü 5 bin kişinin üzerinde misafiri ağırlayan mesire alanı doldu taştı. Şehirdeki en büyük piknik ve mesire alanı olması nedeniyle vatandaşların da ilk tercih yeri olan Paşabahçe, her yaştan insanın sevdikleriyle hoşça vakit geçirdiği mekanların başında geliyor.

Paşabahçe’de yeni başlatılan ücretsiz bisiklet uygulaması da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk etapta 30 bisikletin hizmete sunulduğu uygulama noktasında, gençler ve çocuklar bisiklet sırasına girdi.

Piknik yapmak için Paşabahçe’ye gelen aileler ve çocuklar uygulamadan oldukça memnun, kendileri için ücretsiz bisikletleri hizmete sunan Başkan Sami Aydın’a teşekkür eden çocuklar, ilerleyen dönemde sayının daha da artırılmasını talep etti.