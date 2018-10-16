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16 Ekim 2018 Salı 11:12

Uzmanlardan toz bulutu uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş Suriye üzerinden gelen toz bulutu için önemli uyarılarda bulundu.Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu’da ve Sivas’ta da etkili olan toz bulutu nedeniyle uzmanlar...

Uzmanlardan toz bulutu uyarısı
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Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş Suriye üzerinden gelen toz bulutu için önemli uyarılarda bulundu.

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu’da ve Sivas’ta da etkili olan toz bulutu nedeniyle uzmanlar uyarılarda bulundu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş iklim bozukluğundan dolayı yaşam şartlarının zorlaştığını belirterek,"Günümüzde doğal çevre koşullarında yaşanan bozulmaya ve iklim değişimlerine bağlı olarak canlılar için yaşam koşulları zorlaşmaktadır. Çöl tozları doğa kaynaklı hava kirliliği nedenlerindendir. Etkisini artırdığı dönemlerde astım, KOAH, bronşit, kalp rahatsızlıklarını tetiklemekte, cilt ve göz hastalıkları başta olmak üzere daha birçok sağlık problemine neden olmaktadır" dedi.

Akciğer ve kalp rahatsızlığı olanların da dikkat etmesi gerektiğini anlatan Taş,"Yaşlılar ,gebeler ve çocuklar dışarı çıkmamalı, dış ortamda maske kullanmalıdırlar. Özellikle astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullanmalıdır. Sağlıklı insanlar özellikle açık ortamda egzersizden kaçınmalıdır" diye konuştu.
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