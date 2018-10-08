Vali Gül, şehit ailelerini ağırladı

Şehitler diyarı Çanakkale’den Sivas’a gelen şehit aileleri, Vali Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Kars’a gitmek üzere yola çıkan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi üyeleri, Sivas’ın tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret etti. Sivas ziyaretlerinin ilk gününde Vali Gül ile bir araya gelen misafirler, Sivas hakkında sohbet ederek, Sivas’ta olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Vakfın Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz, şehit ailelerine Sivas’ı tanıtacaklarını vurgulayarak, ev sahipliğinden dolayı Vali Gül’e teşekkürlerini dile getirdi.

Tarih ve kültür şehri Sivas’ta şehit ailelerini misafir etmekten duyduğu mutluluğu belirten Vali Davut Gül ise,"Çanakkale ülkemizin en tanınan ve en çok sevilen şehirlerinden bir tanesi. Özellikle bu ülkenin tapusu olarak gördüğümüz şehit ve gazi ailelerimize çok şeyler borçluyuz. Bu ziyaretiniz bizlere gurur dolu destanı bir kez daha hatırlattı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal da, geçmişten bugüne Sivas’ın tarihle iç içe olduğunu ifade ederek,"Dernek olarak ilimizde şehit ve gazi ailelerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Vali Gül, Çanakkaleli misafirlerine günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.