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11 Ekim 2018 Perşembe 11:12

Vali Gül: “Vatandaşın gözü terazidir”

Sivas Valisi Davut Gül, kamu görevlilerini seçimlerde tarafsız olmaları ve bulundukları birimlerde israf yapmamaları konusunda uyardı.Sivas Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, ilde devam eden 33 yatırımın...

Vali Gül: 'Vatandaşın gözü terazidir”
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Sivas Valisi Davut Gül, kamu görevlilerini seçimlerde tarafsız olmaları ve bulundukları birimlerde israf yapmamaları konusunda uyardı.

Sivas Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, ilde devam eden 33 yatırımın toplam maliyetini 9 Milyar TL olarak açıkladı. Gül bu yatırımlarda geçtiğimiz yıllarda 2.28 Milyar TL, 2018 yılı içerisinde ise 1.7 milyar TL harcama gerçekleştirildiğini belirtti.

Seçimlerde tarafsız olun

Gül konuşmasında yaklaşan seçimler öncesi kamu görevlilerine tarafsız olmaları çağrısında bulunup, “Malumunuz seçim üzeri. Hem sendika seçimleri var hem de mahalli idareler seçimleri var. Zorlu bir süreç yaklaşıyor. Kamu görevlileri olarak seçimlerde hem adayların belirlenmesi hususunda hem de partiler arasında biz taraf olamayız. Dolayısı ile taraf olmadığımız bir meselede böyle bir algı oluşmasına da müsaade etmeyelim. Kamu görevlisi siyasetin dışındadır. Kendi işimizi yapacağız. Buna dikkat edilmesini özellikle istirham ediyorum. Başka türlü sizlerde sıkıntı çekersiniz ilimizde sıkıntı çeker. İmaj anlamında kurumunuz da yıpranmış olur.” Dedi.

Vatandaşın gözü terazidir

Gül, özellikle son aylarda yaşanan ekonomik geçişte kam görevlilerinden gereksiz harcama yapmamaları ve israf etmemeleri uyarısında bulunup, “Ekonomi ile ilgili ülke genelinde bir geçiş dönemindeyiz. Vatandaşımızın bir gözü de kamunun üzerinde. Savurganlık yapılıp yapılmadığına dikkat ediliyor. İş yerinde gereksiz enerji kullanımından, araçların sadece devlet işlerinde kullanılmasına kadar dikkat etmenizi istiyorum. Vatandaşın gözü terazidir. Bu hususlarda zaman zaman şikayetler alıyoruz. Kendi mahiyetlerinizde ki kişileri bu konuda uyarın.” Şeklinde konuştu.
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