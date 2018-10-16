SİVAS:
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16 Ekim 2018 Salı 10:41

Vali Gül,"Tarım Kredi Kooperatifi’nin dengeleyici bir rolü var"

Sivas Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları...

Vali Gül,'Tarım Kredi Kooperatifi'nin dengeleyici bir rolü var'
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Sivas Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan bölge müdürü İsmail Köse, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri’nin çiftçilerin her türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşılamak ve ürettikleri ürünleri değerlendirmek amacıyla kurulan bir kooperatif organizasyonu olduğunu söyledi.

Temel amaçları ve faaliyetleri hakkında da bilgi veren Köse,"Üreticilerin kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçları ile tarımsal girdi ihtiyaçlarını yüksek kalite ve uygun fiyatlarla güvenilir bir şekilde zamanında karşılamak, ürünlerini değerlendirmek, danışmanlık hizmeti vermek, hazine tarafından sübvanse edilen indirimli kredilerin kullanımını sağlamak, hükümetçe verilen görevleri yerine getirmek, devletçe yapılacak destekleme ödemelerine görev verilmesi halinde aracılık etmek faaliyetlerimiz arasında bulunmaktadır." diye konuştu.

Daha sonra Vali Davut Gül, Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği’nin Sivas’ın yanı sıra Tokat ve Erzincan’a da hizmet verdiğini söyledi.

Gül, Tarım Kredi Kooperatifi’nin işlem hacmine de baktığında piyasada dengeleyici bir rolü olduğunu belirterek, "Dolayısı ile çiftçilerimiz ürünlerini Tarım Kredi Kooperatifi’ne vermek ya da mutlaka almak zorunda değil ama alırken de verirken de piyasa şartlarından daha iyi şartlar sunduğunu örneklerle söylediler. Tarım Kredi Kooperatifi Türkiye çapında bir planlama yapıyor." dedi.
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