SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:02

Vasiyeti gereği Şemsi Sivasi’nin Mevlit’i okundu

İslam dünyasındaki üç Şems’ten biri olan Şemseddin Sivasi Hazretleri’nin kendi yazdığı ve yılda bir kez okunmasını vasiyet ettiği mevlidi, bu yıl da Sivas Belediyesi tarafından okutuldu.Kabrinin ve türbesinin bulunduğu Meydan Cami’nde...

Vasiyeti gereği Şemsi Sivasi'nin Mevlit'i okundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İslam dünyasındaki üç Şems’ten biri olan Şemseddin Sivasi Hazretleri’nin kendi yazdığı ve yılda bir kez okunmasını vasiyet ettiği mevlidi, bu yıl da Sivas Belediyesi tarafından okutuldu.

Kabrinin ve türbesinin bulunduğu Meydan Cami’nde düzenlenen Mevlid-i Şerife; Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı ve Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Toparlı; "Bir şehri ayakta tutan, o şehrin manevi büyükleridir. Şemsi Sivasi Hazretleri 400 yıldır izi silinmemiş büyük bir tasavvuf ehli ve büyük bir yazar. Zamanının bütün mevki ve makamlarını bırakarak bu camide namaz kılmış, vaaz etmiş, insanlara faydalı olmuştur. Eğer Sivas bugün emin bir şehir ise, onun büyük bir etkisi vardır. Bu büyük zatın vasiyeti olan mevlidinin okunmasını yerine getirdiğimiz için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz onun bütün kitaplarını yayımladık ve her sene ömrümüz yettiğince bu vasiyetini yerine getireceğiz." dedi.

Ardından Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim TTlaveti ile Şemseddin Sivasi Hazretleri’nin ilahileri ve vasiyet ettiği mevlidi okundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku