Vatan aşkı hurdayı bayrağa dönüştürdü

Sivas’ın Kangal İlçesi’nde yaşayan Muhammet Yıldız, değerlendirdiği hurda demirler ile Türk bayrağı yaptı.

Sivas’ın Kangal İlçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Hasan Yılmaz Kız Yurdunda çalışan Muhammet Yıldız, görenlerin takdirini aldığı bir çalışmaya imza attı. Yıldız, depolarında bulunan atıl durumda ki hurda demirleri işleyerek Türk bayrağı figürü oluşturdu. Aynı zamanda yurt bahçesine kurduğu metal bayrağı aydınlatarak güzel bir görselin ortaya çıkmasını bağladı. Yıldız, bayrağımızı çok sevdiğini belirterek, hurda demirleri kullanarak hedeflediği projesini düşük bir maliyetle hayata geçirdiğini ifade etti.