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20 Temmuz 2018 Cuma 10:18

"Yenidoğan sünneti çocuklarda psikolojik travmayı önlüyor

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, son yıllarda yeni doğan sünnetlerinin arttığını belirtip,"Yenidoğan sünneti yapılma sıklığı son yıllarda yurdumuzda gittikçe artmaktadır. Çoğunluğunun Müslüman...

'Yenidoğan sünneti çocuklarda psikolojik travmayı önlüyor
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Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, son yıllarda yeni doğan sünnetlerinin arttığını belirtip,"Yenidoğan sünneti yapılma sıklığı son yıllarda yurdumuzda gittikçe artmaktadır. Çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde sünnetin genellikle yapılma yaşı yenidoğan döneminden ziyade, çocukluk çağıdır. Bu durum nispeten yurdumuzda daha yeni bir işlem olan yenidoğan sünneti hakkında yetersiz bilgi donanımı nedeniyle yanlış, daha doğru bir tabirle, birbirinden çelişkili yorumlar yapılmasına yol açmaktadır." dedi.

Dünya sağlık örgütünün 2,5 kilonun üzerinde dünyaya gelmiş bebeklerde sünnet işlemine onay verdiğini ifade ederek Aluç,"Dünya Sağlık Örgütü, 2,5 kilonun üzerindeki, 12 saatini doldurmuş bebeklere yenidoğan sünnetinin yapılabileceğini bildirmektedir. Biz hastanemizde doğan bebeklerde ilk 24 saati doldurduktan sonra, tercihen ikinci veya üçüncü günlerini bekleyerek anne taburcu olmadan yenidoğan sünnetini gerçekleştiriyoruz. Eğer bebeğin muayenesinde inguinal herni, inmemiş testis, büyük boyutlara ulaşan hidrosel (su fıtığı) veya hipospadias (peygamber sünneti) gibi cerrahi işlem gerektirecek patolojiler varsa sünneti yapmayıp, ilgili patolojileri düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi girişimlerle birlikte uyguluyoruz." diye konuştu.

Lokal anestezi uygulanıyor

Aluç, yenidoğan sünnetlerin lokal anestezi uygulanarak yapıldığının altını çizerek,"Yenidoğan sünnetinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta acı hissinin yok edilerek sünnetin gerçekleştirilmesidir. Halk arasında sık kabul edilenin aksine bebekler de acıyı erişkinler kadar hissederler. Kliniğimizde sünnet işlemi başlamadan yaklaşık bir saat kadar öncesinden bebeğin pipisinin etrafına anestezik etkili kremler uygulanarak ağrı hissinin kaybolması beklenmektedir. İşlemden 15 dakika kadar önceden de bebeğe ağzından, burun içinden veya rektal bölgeden sedasyon (sakinleştirici) yapıcı solüsyonlar tatbik edilerek bebeğin sünnet esnasında ağlamadan daha konforlu zaman geçirmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde uygulanan analjezi ve sedasyon ile bebekler ağlamadan klasik cerrahi sünnet gerçekleştirilebilmektedir. Sünnet sonrası herhangi bir sargı bezi veya sonrasında pansumana gerek olmadan normal bebek bezi kullanılarak taburculuk işlemi yapılmaktadır. Hastaların sünnet sonrası iyileşme süreci oldukça hızlı olmakta ve 4’üncü günde banyolarına izin verilmektedir. Aynı şekilde 0-6 ay arası bebeklerde de benzer lokal anestezi yöntemleri kullanılarak sünnet işlemi gerçekleştirilebilmektedir." şeklinde konuştu.

Psikolojik travmayı önlüyor

Aluç, erken sünnetin olası psikolojik travmayı da önlediğini ifade ederek,"Yenidoğan sünneti ehli ellerde güvenli ve kolay bir işlemdir. Çocukta psikolojik travmaya neden olmaması, sadece lokal anestezi ile yapılabilmesi, pansuman gerektirmemesi, iyileşme sürecinin kısa olması nedeniyle daha avantajlı kabul edilmektedir. Yenidoğan döneminde sünnete karar verilmişse sadece bebek cerrahisine alışkın çocuk cerrahları ve çocuk ürologları tarafından yapılması göz ardı edilmemelidir." şeklinde konuştu.
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